Edgar Le hakkında skandal iddia: Maçlarda ikiz kardeşini oynattı

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor ve Başakşehir formaları giyen Gine-Bissau doğumlu Edgar Ie skandal bir suçlamayla karşı karşıya. Kendisi yerine ikiz kardeşinin maçlara çıktığı öne sürülen Edgar Ie, Dinamo Bükreş'in küme düşmesine bile sebep olabilir.

EDGAR IE, DİNAMO BÜKREŞ'İN KÜME DÜŞMESİNE NEDEN OLABİLİR

Pro Sport'un haberine göre Edgar Ie'nin ikiz kardeşi Edelino Ie'nin en az 5 maçta forma giydiği belirtilirken durumun resmi olarak kanıtlanması durumunda ligde zor günler geçiren Dinamo Bükreş'in 8 puanının silineceği ve direk küme düşürülebileceği öne sürüldü.

ŞÜPHELER NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Edgar Ie'nin iyi seviyede İngilizce konuşabildiği ancak ikiz kardeşinin kendini sadece Portekizce ifade etmesi nedeniyle şüphelerin ortaya çıktığı belirtildi.