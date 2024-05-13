Fenerbahçe Opet'te Melissa Vargas şoku!
Fenerbahçe Opet'in yıldızı Melissa Vargas'ın gelecek sezonun ilk yarısında Çin'de forma giyeceği iddia edildi.
Fenerbahçe Opet’te Arina Fedorovtseva’nın Çin liginde Shanghai’da forma giyeceğinin duyurulmasının ardından, taraftarı şoke eden bir haber daha geldi.
Przeglad Sportowy’ten Edyta Kowalczyk’in haberine göre, sarı-lacivertli ekipte forma giyen Melissa Vargas’ın gelecek sezonun ilk yarısını Çin’de geçireceği iddia edildi.
Vargas’ın sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe Opet’e geri döneceği belirtildi.