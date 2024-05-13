Fenerbahçe Opet'te Melissa Vargas şoku!

Fenerbahçe Opet’te Arina Fedorovtseva’nın Çin liginde Shanghai’da forma giyeceğinin duyurulmasının ardından, taraftarı şoke eden bir haber daha geldi.

Przeglad Sportowy’ten Edyta Kowalczyk’in haberine göre, sarı-lacivertli ekipte forma giyen Melissa Vargas’ın gelecek sezonun ilk yarısını Çin’de geçireceği iddia edildi.

Vargas’ın sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe Opet’e geri döneceği belirtildi.