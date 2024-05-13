Beşiktaş, antrenörünün sözleşmesini uzattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nda Başantrenör Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aslan, Beşiktaş Kulübü Basketbol Şubesi İcra Kurulu Başkanı Özkan Arseven, Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ve Basketbol Şubesi İcra Kurulu Üyeleri Ahmet Buldan, Görkem Bilgi ile Ali Berke Tükenmez’in katılımıyla Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen törenle kendisini 2 yıl daha siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

'BEŞİKTAŞ YÖNETİM KURULU’NDAN İLK GÜNDEN BERİ ÇOK DESTEK GÖRDÜM'

Başkan Hasan Arat, Basketbol Şubesi İcra Kulu Başkanı Özkan Arseven, yönetim kurulu ve icra kurulu üyeleri ile Genel Menajer Nedim Yücel’e teşekkür ederek sözlerine başlayan Alimpijevic, “Bu teşekkür ettiğim insanlar sayesinde buradayım. Sözleşme uzatma çok kısa bir konuşma oldu. Hem başkanımız Hasan Arat olmak üzere bütün yönetim kurulu üyeleriyle aile ortamı içerisinde çok sağlıklı bir iletişimiz vardı. Bu da sözleşmemin uzamasını sağladı. Ailemle beraber Beşiktaş Yönetim Kurulu’ndan ilk günden beri çok destek gördüm” açıklamasını yaptı.

‘EUROCUP’TA TARİHİ BİR BAŞARI ELDE ETTİK’

38 yaşındaki antrenör, iyi bir takım atmosferi oluşturmanın, başarının en büyük anahtarı olduğunu dile getirerek, “1 sene içinde çok iyi bir atmosfer oluşturduk. Hepimiz aynı kazanma isteğiyle buradayız ve çok iyi şeyler başardığımız düşünüyorum. 1 sene gibi kısa sürede çok şeyi değiştirdik. Aynı fikirlerle çıktığımız bu yolda geçtiğimiz yıl Türkiye Kupası ve Avrupa’da yarı final oynadık, ligi üçüncü sırada bitirdik. Önümüzdeki sezon için beklentiler arttı. Önceki sezon sondan 3. bitirmiş bir takımı almıştık. Son yıllar Beşiktaş basketboluna olan ilgi azalmıştı. 1 yılda hep beraber bunu çok yüksek noktalara çektik. EuroCup’ta tarihi bir başarı elde ettik. Bu bir takım başarısıydı” diye konuştu.

'FİNANSAL OLARAK BİR SIKINTI YAŞAMADAN BU NOKTAYA GELDİK'

Gelecek sezonun çalışmalarına erkenden başladıklarını da söyleyen Sırp başantrenör, “Bu sezon hala işimiz bitmedi. Play-off çeyrek final maçımız var. Aynı zamanda hem yönetim ve teknik ekiple önümüzdeki sezon daha güçlü bir takım oluşturmak için çalışmalara devam ediyoruz. Herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Bu sezon organizasyon olarak da herkese Beşiktaş’ın doğru bir istikamette olduğunu gösterdik. Finansal olarak bir sıkıntı yaşamadan bu noktaya geldik” dedi.

‘TARAFTARLARDAN ALDIĞIMIZ DESTEK, KELİMELERLE ANLATILMAZ’

Alimpijevic, siyah-beyazlı taraftardan sezon boyunca çok büyük destek gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Bizim bu sene oluşturduğumuz şey gerçekten inanılmaz. Nasıl bir bağlantı kurduğumuz ve tribünde nasıl enerji aldığımız size anlatamam. Taraftarlardan aldığımız destek, kelimelerle anlatılmaz. Geçmişte sağlam taraftar gurubu olan takımlarla çalıştım ama bu seneki sevgiyi hiç görmemiştim.”

Kaynak: İHA