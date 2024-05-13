EuroLeague'de sezonun ilk 5'i açıklandı: Fenerbahçe detayı...

EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun ilk 5'i açıklandı. Fenerbahçe'den Nigel Hayes de ilk 5'teki yerini aldı.

Son Güncelleme:
EuroLeague'de sezonun ilk 5'i açıklandı: Fenerbahçe detayı...

Türk Hava Yolları EuroLeague'de Final Four öncesi, normal sezonun ilk 5'i açıklandı.

EuroLeague resmi X sayfasından yaptığı paylaşımda, bu sezonun en iyi 5'ini duyurdu.

İlk 5'e temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da forma giyen ABD'li forvet Nigel Hayes-Davis de seçildi.

Nigel Hayes, Fenerbahçe'nin Alba Berlin'i 103-68 mağlup ettiği karşılaşmada 50 sayı atarak, EuroLeague'de bir maçta en çok sayı atan oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.

Bu sezonun en iyi 5'ine seçilen oyuncular ve kulüpleri şöyle:

Facundo Campazzo(Real Madrid)

Mike James(Monaco)

Kendrick Nunn(Panathinaikos)

Nigel Hayes-Davis(Fenerbahçe)

Mathias Lessort(Panathinaikos)

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
EuroLeague Fenerbahçe Nigel Hayes Davis
Son Güncelleme:
Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi netleşti Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi netleşti
Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak Atilla Yeşilada yatırımcıları uyardı ve tüyoyu verdi! 1 yatıran 15 alacak
Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri: İmza toplamaya başladılar Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sesleri
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapatılıyor "Erdoğan, 'Tasarrufa Saray’dan başlayın, Çankaya’ya taşınayım' demiş"
Kamuda tasarruf paketi açıklandı: Pakette neler var? Kamuda tasarruf paketi açıklandı
Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı: "Beni öldürmeye karar vermişler abi" Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı
Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan 10 yıl sonra itiraf: Adaylık teklifi MHP’den geldi, ‘çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir "Adaylık teklifi MHP’den geldi, ‘çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir"
İYİ Parti'nin ilk TBMM Grup Başkanıydı... İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa etti İsmail Tatlıoğlu, partisinden istifa etti