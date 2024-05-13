EuroLeague'de sezonun ilk 5'i açıklandı: Fenerbahçe detayı...

Türk Hava Yolları EuroLeague'de Final Four öncesi, normal sezonun ilk 5'i açıklandı.

EuroLeague resmi X sayfasından yaptığı paylaşımda, bu sezonun en iyi 5'ini duyurdu.

İlk 5'e temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da forma giyen ABD'li forvet Nigel Hayes-Davis de seçildi.

Nigel Hayes, Fenerbahçe'nin Alba Berlin'i 103-68 mağlup ettiği karşılaşmada 50 sayı atarak, EuroLeague'de bir maçta en çok sayı atan oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.

Bu sezonun en iyi 5'ine seçilen oyuncular ve kulüpleri şöyle:

Facundo Campazzo(Real Madrid)

Mike James(Monaco)

Kendrick Nunn(Panathinaikos)

Nigel Hayes-Davis(Fenerbahçe)

Mathias Lessort(Panathinaikos)

💫𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗧𝗲𝗮𝗺💫



🔸Facundo Campazzo

🔸Mike James

🔸Kendrick Nunn

🔸Nigel Hayes-Davis

🔸Mathias Lessort pic.twitter.com/Mx8h5cISyr — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem