EuroLeague'de sezonun ilk 5'i açıklandı: Fenerbahçe detayı...
EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun ilk 5'i açıklandı. Fenerbahçe'den Nigel Hayes de ilk 5'teki yerini aldı.
Türk Hava Yolları EuroLeague'de Final Four öncesi, normal sezonun ilk 5'i açıklandı.
EuroLeague resmi X sayfasından yaptığı paylaşımda, bu sezonun en iyi 5'ini duyurdu.
İlk 5'e temsilcimiz Fenerbahçe Beko'da forma giyen ABD'li forvet Nigel Hayes-Davis de seçildi.
Nigel Hayes, Fenerbahçe'nin Alba Berlin'i 103-68 mağlup ettiği karşılaşmada 50 sayı atarak, EuroLeague'de bir maçta en çok sayı atan oyuncu ödülünün sahibi olmuştu.
Bu sezonun en iyi 5'ine seçilen oyuncular ve kulüpleri şöyle:
Facundo Campazzo(Real Madrid)
Mike James(Monaco)
Kendrick Nunn(Panathinaikos)
Nigel Hayes-Davis(Fenerbahçe)
Mathias Lessort(Panathinaikos)
💫𝗧𝗵𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯-𝟮𝟰 𝗔𝗹𝗹-𝗘𝘂𝗿𝗼𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗙𝗶𝗿𝘀𝘁 𝗧𝗲𝗮𝗺💫— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2024
🔸Facundo Campazzo
🔸Mike James
🔸Kendrick Nunn
🔸Nigel Hayes-Davis
🔸Mathias Lessort pic.twitter.com/Mx8h5cISyr
Kaynak: Gerçek Gündem