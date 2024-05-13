Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi netleşti

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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Türkiye Kupası finalinin stadı ve tarihi netleşti

Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum belli oldu.

23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Kupası Finali'nde yarı otomatik ofsayt sisteminin uygulanacağını ve yabancı VAR hakemi getireceklerini açıkladı.

"Ortak kararla Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik" diyen Büyükekşi, ayrıca şunları söyledi:

"Kulüplerimizin bayrakları dışında Türk bayrakları yaptıracağız. Saat 19.00'de bir konser planlıyoruz. Daha sonra kulüpler ısınmaya çıkacak ve normal maç başlayacak. Türkiye'nin özlediği tabloyu orada göstermiş olacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Beşiktaş
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