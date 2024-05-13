6-1'lik yenilgi sonrası "maçı sattınız" denilmişti: Murat Sancak'tan eleştirilere küfürlü yanıt

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 6-1'li Gaziantep mağlubiyetleri sonrası "Maçı sattınız, kaça sattınız" yorumunda bulunanlara küfürlü ve hakaret içeren şekilde cevap verdi.

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6-1'lik yenilgi sonrası "maçı sattınız" denilmişti: Murat Sancak'tan eleştirilere küfürlü yanıt

Trendyol Süper Lig'de 36. hafta maçında Adana Demirspor, dün sahasında Gaziantep'e 6-1 yenilerek ağır bir mağlubiyet yaşadı.

Kulübün başkanı Murat Sancak'a maç sonu yoğun eleştirilere gelirken, taraftarlar Sancak için "Maçı sattınız" yorumunda bulundu.

Sancak, eleştirilere karşı küfür ve hakaret içeren bir yanıt verdi.

Murat Sancak, şu ifadeleri kullandı:

"Sohbet odasında konuştuklarımın önünü arkasını ve ne dediğimi anlamayanlara tekrar ediyorum, 'Maçı sattınız, kaça sattınız' vs diyenlere, it, şerefsiz, sen karını bacını sattıysan, biz de satmışızdır diyorum. Onun haricinde hiç kimseye karşı ne alınganlığımız ne de sitemimiz var, onlar kendilerini bilirler. Tam anlamadan bilip bilmeden yorumlamayın, hakka girersiniz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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