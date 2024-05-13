Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı: 2024 Milletler Ligi'ne hangi oyuncular gidecek?

FIVB Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya’da açtı.

Filenin Sultanları, VNL Antalya etabında; Japonya, Hollanda, İtalya ve Fransa’yla mücadele edecek. Bu seneki ilk sınavını VNL’de verecek A Milli Kadın Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan organizasyonda her hafta 4 karşılaşma yapacak.

Filenin Sultanları, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek.

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

EDA ERDEM KADRODA YOK

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk hafta kadrosu açıklandı. TRT Spor muhabiri Enes Yalnız'ın aktardığına göre tedavisi devam eden Kaptan Eda Erdem, Milletler Ligi'nin ilk haftasında kadroda yer almayacak.

İşte Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi 2024 kadrosu:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt

Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba Şenoğlu

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç