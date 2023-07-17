Kısa vadeli dış borç rekor kırdı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Mayıs ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni paylaştı.

Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artışla 165,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,3 oranında artarak 64,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 oranında artarak 56,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

DIŞ BORÇ REKOR KIRDI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kısa vadeli dış borç stoku ise 207,3 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

Kaynak: Gerçek Gündem