Dolar kurundan destek bulan altın fiyatları yükselişe geçti: Gram altın ne kadar?

Türkiye ekonomisinin çıkmaza girmesi sonrası üst üste gelen zamlarla, enflasyonun daha da artacağı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkmaya başladı.

Enflasyon ve resesyon endişesi varlık fiyatları üzerindeki etkisini devam ettirirken, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunuyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yaşanan gelişmeler sonrası altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından bin 649 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde bin 647 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 710 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 940 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.954 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem