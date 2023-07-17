Zamların ardından dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Son dakika haberi... Türkiye ekonomisinin çıkmaza girmesi sonrası üst üste gelen zamlarla, enflasyonun daha da artacağı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkarken, dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Zamların ardından dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon ile mücadelenin öncelik haline getirilmesi sonrası vergi, ÖTV ve ve sıkılaştırma ihtiyacının artıp artmayacağı ilişkin belirsizlikler piyasalar tarafından yakından izlenmeye başladı.

BU gelişmelerle birlikte akaryakıta gelen zamların birçok ürüne yansıması olacağı ve enflasyonu yukarı doğru iteceği görüşü piyasalar tarafından fiyatlanmaya başladı.

DOLAR/TL'DE REKOR

Vergi Ve ÖTV artışı sonrası dolar/TL, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 26,2520'den işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 26,1923'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 artışla üst üste 6 işlem günü yaşanan düşüşünü sonlandıran dolar endeksi ise, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 99,9 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan piyasalarda bu hafta yurt içinde 20 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağında bulunuyor.

Ayrıca, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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