Ekonomi çöktü, bütçe tarihi açık verdi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktıktan sonra mayıs itibarıyla yüzde 40'ın altına gerilemiş olsa da, enflasyonun yıl sonu yüzde 60'ın üzerinde olması bekleniyor.

Enflasyonun ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 219,6 milyar TL açık verdi. Bütçe dengesi Mayıs ayında 118,9 milyar TL fazla vermişti.

FAİZ DIŞI AÇIK 182,3 MİLYAR TL

Verilere göre, Haziran'da faiz dışı denge 182,3 milyar TL açık verdi. Mayıs ayında faiz dışı fazla 221,6 milyar TL olmuştu.

BÜTÇE HARCAMLARI 487 MİLYAR TL

Bütçe harcamaları 487,9 milyar TL oldu, Mayıs ayında 549,4 milyar TL olan bütçe gelirleri ise Haziran'da 268,2 milyar TL’ye geriledi. Bütçe dengesi ilk yarıda ise 483,2 milyar TL açık verirken, faiz dışı açık bu dönemde 208 milyar TL olarak gerçekleşti.

KKM MALİYETİ 20 MİLYARI GEÇTİ

Kur Korumalı Mevduat’ın (KKM) Hazine’ye maliyeti de artış gösterdi.

KKM sahiplerine verilen kur farkı ödemesi TL’nin dolar karşısında yüzde 20 değer kaybettiği haziranda 20 milyar 560 milyon TL oldu. KKM’nin ilk altı ayda bütçeye toplam maliyeti ise 25 milyar TL oldu.

Temmuz başında alınan kararla birlikte KKM’lerde TL cinsi işlemler için Hazine’nin uyguladığı desteğin Merkez Bankası’na devredilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem