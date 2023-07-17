Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turu öncesinde konuştu: 'Neyin satılıp satılmayacağını çok iyi biliriz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yapacağı ziyaretler öncesinde açıklamalarda bulundu.

BOTAŞ'ın satılacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Erdoğan, "Bu ülkelerin Türkiye'den belirli asset'leri (varlıkları) alma durumları olacak. Ancak 'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz" dedi.

Erdoğan, ayrıca, Suriye ile ilişkilere de değindi. Erdoğan, "Değerli arkadaşlar bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Bu 4’lü zirvelerle ilgili de biz, Beşşar Esad’la da görüşme noktasında kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize karşı tutumunda. Suriye'de Esed maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Sınırlarımızda teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok, bunların hepsini aşarız" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyaretimizin ilk durağı olan Cidde'ye hareket edeceğiz. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Körfez ülkeleri ile ilişkilerimizde son dönemde önemli mesafeler kaydettik. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bu kardeşlerimizin maddi, manevi her türlü desteğini yanımızda gördük. Bu vesileyle bu dost ve kardeş ülkelerden konteyner temininden insani yardıma kadar pek çok alanda Türkiye ile tam bir dayanışma sergilediler.

Türkiye'nin çevresinde bir barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun en kritik adımını bölge ülkeleri ile ilişkilerimizi güçlendirmek teşkil ediyor. 2023 yılını bu bakımdan bir fırsat yılı olarak görüyoruz. Bu sene hem Katar hem de Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yıldönümünü kutluyoruz. Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerimiz de malum 1929 yılında tesis edilmişti. İlişkilerimizin dayandığı sağlam temelleri geniş bir iş birliği alanına yaymayı arzu ediyoruz.

Ziyaretlerimiz esnasında öncelikli gündemimiz bu ülkeler ile önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan kazan anlayışı ile neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1,6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumları ile bu rakamı çok daha ileriye taşımanın yollarını arayacağız. Özellikle İslam dünyasında yaşanan krizler, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve iş birliğini gerekli kılıyor. Ziyaretlerimiz esnasında kardeş ülkelere nasıl yardımcı olacağımızı da enine boyuna konuşma fırsatı bulacağız.

SUUDİ ARABİSTAN'A TEŞEKKÜR

Bölgemizin en önemli ülkelerinden biri olan Suudi Arabistan, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik gibi alanlarda özel bir konuma sahip. Müteahhitlerimizin son 20 yılda Suudi Arabistan'da üstlendiği projelerin toplamı yaklaşık 25 milyar dolardır. Suudi Arabistan'ın büyük çaplı projelerinde Türk firmaların daha fazla rol oynamasını arzu ediyoruz. Bu sene hamdolsun Covid-19 salgınından sonra hac ibadeti yeniden hiçbir kısıtlama olmadan yapılabildi.

Cidde'nin ardından stratejik ortağımız ve yakın iş birliği içinde olduğumuz dost ve kardeş Katar'ı ziyaret edeceğiz. Katar ile ilişkilerimiz her düzeyde mükemmel şekilde seyrediyor. Ziyaretimiz vesilesiyle ikili münasebetlerimiz yanı sıra mevcut bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Körfez turumuzun son durağı ilişkilerimizin her alanda gelişme gösterdiği Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez bölgesinde ticaretimizin son dönemde en yüksek seyrettiği ülkedir. Bu rakamı iki ülkenin gerçek potansiyeline yaraşır bir seviyeye çıkarmak istiyoruz. Bu üç ülkeyi ziyaretimizde ayrıca Türkiye'nin gurur kaynağı olan elektrikli otomobilimiz Togg'un muhataplarımıza hediye olarak verilmesi teşkil edecek. Abu Dabi'deki temaslarımızın ardandan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıldönümü münasebetiyle düzenlenecek 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'ya geçeceğiz. Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ile bir araya gelerek Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi amacıyla atılacak adımları ele alacağız. Ercan Havalimanı'nın yeni terminal ve pistinin açılışını gerçekleştireceğiz.

'NEYİN SATILIP SATILMAYACAĞINI BİLİRİZ'

Bu ülkelerin Türkiye'den belirli asset'leri (varlıkları) alma durumları olacak. Ancak 'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz.

TAHIL ANLAŞMASI ÜZERİNE

Sizlere veda etmeden önce dünya gündemini meşgul eden bir hususa değinmek istiyorum. Biliyorsunuz, Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla yıkıma gözyaşı ve drama yol açmaması için yoğun çaba harcıyoruz. İlk günden itibaren savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz diyoruz. Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz Girişimi insanı mülahazaların çatışma dinamiklerine galabe çaldığını ispatlayan bir projedir. Bu girişim önemli bir diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. Karadeniz Girişimi'nin devam etmesine atfettiğimiz önemi farklı vesilelerle dile getirdik. Bu amaçla diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. Girişimin bu noktaya gelmesine katkıda bulunan ilgili tüm taraflara tekrar teşekkür ediyorum. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.

Ayrıntılar gelecek...