Davutoğlu, Millet İttifakı liderlerini aradı... Seçimden sonraki ilk birliktelik: Meclis olağanüstü görüşmeye çağrılacak
Davutoğlu, zamlar üzerine, Millet İttifakı’nın liderlerini arayarak ortak tavır için görüştü ve Meclis'in zamları görüşmek için olağanüstü görüşmeye çağrılmasını teklif etti. Diğer liderlerin teklife olumlu yaklaştığı belirtildi. Bu birliktelik seçimlerden sonra ilk olma özelliği taşıyor.
Davutoğlu, "Millet İttifakı" liderlerini aradı; Meclis’i zamlar için olağanüstü toplantıya çağıracaklar
Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluşturduğu yeni ekonomi yönetimi rasyonelleşme ve para politikalarında sıkılaşma hedefleriyle yola çıktı.
Yeni hedefler doğrultusunda vergilerde büyük zamlar yapıldı, alım gücü düşük olan vatandaşın beli iyice büküldü.
DAVUTOĞLU’NDAN MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİNE TELEFON
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ÖTV artışlarının ardından benzine gelen zamlar üzerine, seçim öncesi bir arada bulunan Millet İttifakı’nın liderlerini arayarak ortak tavır için görüştü.
MECLİS’İ OLAĞANÜSTÜ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRACAKLAR
T24'ün aldığı bilgiye göre Davutoğlu, liderlere, "Bu zamla ilgili grup başkan vekillerimizi görevlendirelim Meclis’i bu konuyla ilgili olağanüstü görüşmeye çağıralım" teklifinde bulundu.
Teklifin olumlu karşılandığı ve bu konuda çalışma başlatıldığı belirtildi. Seçim sonrası bu çalışma, eski ittifak açısından bir ilk olacak.