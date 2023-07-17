Davutoğlu, Millet İttifakı liderlerini aradı... Seçimden sonraki ilk birliktelik: Meclis olağanüstü görüşmeye çağrılacak

Davutoğlu, "Millet İttifakı" liderlerini aradı; Meclis’i zamlar için olağanüstü toplantıya çağıracaklar

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oluşturduğu yeni ekonomi yönetimi rasyonelleşme ve para politikalarında sıkılaşma hedefleriyle yola çıktı.

Yeni hedefler doğrultusunda vergilerde büyük zamlar yapıldı, alım gücü düşük olan vatandaşın beli iyice büküldü.

DAVUTOĞLU’NDAN MİLLET İTTİFAKI LİDERLERİNE TELEFON

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ÖTV artışlarının ardından benzine gelen zamlar üzerine, seçim öncesi bir arada bulunan Millet İttifakı’nın liderlerini arayarak ortak tavır için görüştü.

MECLİS’İ OLAĞANÜSTÜ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRACAKLAR

T24'ün aldığı bilgiye göre Davutoğlu, liderlere, "Bu zamla ilgili grup başkan vekillerimizi görevlendirelim Meclis’i bu konuyla ilgili olağanüstü görüşmeye çağıralım" teklifinde bulundu.

Teklifin olumlu karşılandığı ve bu konuda çalışma başlatıldığı belirtildi. Seçim sonrası bu çalışma, eski ittifak açısından bir ilk olacak.