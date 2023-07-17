Avukatlar İstanbul Barosu önünde TİP Hatay milletvekili Can Atalay için toplanıyor!

Milletvekili seçilmesine rağmen tahliye talebi Yargıtay tarafından reddedilen Can Atalay'ın arkadaşları ve meslektaşları İstanbul Barosu önünde toplanacak.

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Avukatlar İstanbul Barosu önünde TİP Hatay milletvekili Can Atalay için toplanıyor!

Gezi tutuklusu, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay’ın Yargıtay’a yaptığı tahliye başvurusu reddedildi.

Atalay halen Silivri’de hukuksuzca tutulmaya devam edilirken, Can Atalay’ın Arkadaşları/Meslektaşları, İstanbul Barosu önünde basın açıklaması ve oturma eylemi çağrısı yaptı.

Can’ın Arkadaşları/Meslektaşları imzasıyla yayınlanan çağrıda, “Gezi Davası tutukluları ve halkın iradesi ile milletvekili seçilen Av. Can Atalay’ın tutukluluk halinin devamı yönündeki hukuksuz ‘kararları’ kınamak, kendini halkın iradesinin üstünde gören iradeyi protesyo etmek için yine yeniden bir araya geliyoruz” denildi.

Avukatlar İstanbul Barosu önünde TİP Hatay milletvekili Can Atalay için toplanıyor! - Resim : 1

İstanbul Barosu önünde yapılacak eylemin saati ise yarın (18 Temmuz 2023) 19.30 olarak belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Avukat
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