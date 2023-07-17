Kabus bitmiyor... Hatay, Mersin ve Çanakkale'de başlayan orman yangınları söndürülemedi

Hatay, Mersin ve Çanakkale'de başlayan orman yangınları ikinci gününe girerken halen söndürülemedi.

Söndürme çalışmaları sürerken, yangınların yerleşim yerlerine sıçraması nedeniyle yurttaşlar bu bölgelerden tahliye edildi.

HATAY

Hatay'ın Belen ilçesinde bahçedeki sazlık alanın temizliği için yakılan ateşten çıkan orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor.

Ekiplerin, yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Dün saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkiinde bir evde yaşayan iki kişinin, bahçelerindeki sazlık alanı temizlemek için yaktığı ateş, kontrol çıkarak ormanlık alana sıçradı.

ÇANAKKALE

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyü yakınlarında iki farklı noktada orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Yangın Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıkan iki farklı yangın Musaköy ve Kemel köylerine sıçrarken, bölgede yaşayan yurttaşlar tahliye edildi.



MERSİN

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 30 arazöz, çok sayıda ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle alevlerin, Korucuk ve Çavuşlar mahallelerine sıçradığı bölgeye, itfaiye ekipleri ve iş makineleri de yönlendirildi.

Çavuşlar, Korucuk ve Tepe mahallelerinde bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangına karadan müdahale devam ederken, bölgeye yönlendirilen gece görüşlü helikopter de alevlere havadan müdahalede bulunuyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

KAYNAK: Ajanslar