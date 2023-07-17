Cam kesme makinesine kolunu kaptıran 17 yaşındaki stajyerden acı haber

Isparta'da bir cam atölyesinde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki Emre Günel cam kesme makinesine kolunu kaptırdı. Çocuk işçi hayatını kaybetti, işyeri sahibi gözaltına alındı.

Cam kesme makinesine kolunu kaptıran 17 yaşındaki stajyerden acı haber

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, bir sanayi sitesindeki atölyede çalışırken cam kesme makinesine kolunu kaptıran stajyer öğrenci hayatını kaybetti.

AA'nın aktardığına göre Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir cam atölyesinde stajyer olarak çalışan 17 yaşındaki Emre Günel, cam kesme makinesine sol kolunu kaptırdı.

İhbar üzerine, iş yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Günel, Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çocuk işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğu kurtarmaya çalışırken kolundan yaralanan işyeri sahibi Hasan Hüseyin D. tedavisinin ardından gözaltına alındı. 

Kaynak: AA

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