Akaryakıta gelen dev zam gıda sektörünü vuracak! Zam, zamları 'doğuracak'

Erdoğan'ın imzasıyla akaryakıtta ÖTV'ye dev zam geldi. Gıda politikaları danışmanı Mete Yolaş, zammın gıda sektörüne yansımalarını sosyal medya hesabından değerlendirdi

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Akaryakıta gelen dev zam gıda sektörünü vuracak! Zam, zamları 'doğuracak'

GERÇEK GÜNDEM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün gece Resmi Gazete’de yayımlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. 

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Gerçek Gündem yazarı ve gıda politikaları danışmanı Mete Yolaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, akaryakıta gelen ÖTV zammının gıda sektörüne nasıl yansıyacağını açıkladı.

‘BİRÇOK FİRMA ARAÇ SOĞUTUCULARINI KAPATACAK’

Yolaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, gıda üreticilerinin birçoğunun araç soğutucularını kapatacağını ya da soğutucularını 4 derecede bırakacağını yazdı. Yolaş, bu durumun gıdaların hızlı bozulmasına yol açacağını ve bunun da fiyatlara yansıyacağını yazdı.

Zammın hammadde fiyatlarını da ciddi oranda artıracağını söyleyen Yolaş, “Gıda üreticisi kısa tedarik zinciri kurmaya çalışacak. Kısa tedarik zinciri çok sınırlı olduğu için hem gıda fiyatları artacak hem de hammadde sıkıntısı ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Yolaş, paylaşımının devamında şunları yazdı:

“Dışa bağımlı olduğumuz gıda güvenliği ve sanitasyon ekipmanları ve malzemelerinin tedariğini maliyet gerekçesiyle büyük bir kısım gıda üreticisi kesecek. Gıda güvenliği ve sanitasyon sorunları derinleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığı da sorun kendi iktidarlarından kaynaklandığı için HACCP denetimlerini esnetecek. Yerel üreticinin aldığı tohumun, yemin, gübrenin maliyeti artacak. Yerel üretici traktörünü kullanmakta zorluk yaşayacak. Hammadde kaynaklarımız daralacak. Hammadde sıkıntısı daha da derinleşecek. Tarım ve Orman Bakanlığı yılda bir gittiği taşraya yakıt maliyetinden ötürü gidemeyecek hale gelecek. Yerel üretici sorunlarını çözmek için hiç kimseyi bulamayacak. Gıda denetimleri de aksamaya başlayacak. Bunun gibi birçok durum var. Gıda fiyatları sanıldığı gibi zam oranı kadar artmayacak. Birkaç katına yakın bir zam yağmuruyla karşı karşıya kalacağız.”

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Akaryakıt Zam Resmi Gazete Recep Tayyip Erdoğan Benzin
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