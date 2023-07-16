AKP'li belediye meclis üyesi ihalede usulsüzlükten hüküm giydi: Meclis üyeliği düştü!

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin AKP'li üyesi Enes Erçoban hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan verilen ceza kesinleşti. Erçoban’ın üyeliği düşürülürken 2 yıl 6 aylık hapis cezası da istinaf kararı ile sabitlendi

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre AKP'li Enes Erçoban hakkında, belediye iştiraki BELKO'da görevliyken araç kiralama ihalesinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Mansur Yavaş döneminde tespit edilen usulsüzlükle ilgili dava açıldı.

Erçoban, 14 Ekim 2021 tarihinde görülen duruşmada 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

ERÇOBAN’IN CEZASINA İSTİNAFTAN ONAY

Mahkeme kararı istinafa taşındı. İstinaf, Erçoban hakkında usulsüzlük gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı. Erçoban’ın ABB Belediye Meclisi üyeliğinin düşürüldüğü belirtildi.