Şenyaşar ailesi, adliye önündeki Adalet Nöbetini sonlandırdı: Gelecek duruşmada adalet sağlanmazsa mücadele Ankara'ya taşınacak

Şenyaşar ailesi’nin adliye önünde başlattığı Adalet Nöbeti eylemin 846’ıncı gününde son buldu. Ferit Şenyaşar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "18 Temmuz’da yapılacak yargılama sonucu anne ya eve gidecek ya da Ankara’ya gidecek” dedi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 4 Haziran 2018 tarihinde AKP eski Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde başlattığı Adalet Nöbeti 846’ıncı gününde son buldu. Suruş’taki evlerinden Urfa Adliyesi önüne gelen Emine Şenyaşar, “Şenyaşar ailesi Adalet Köşesi” olarak adlandırılan alanda son defa nöbet tuttu. Adliye önünde bulunan beton bariyerlere "Şenyaşar ailesi için adalet" yazılı pankart asıldı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, aile, 18 Temmuz'da Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava duruşmasında adaletin sağlanmaması halinde nöbetlerini Ankara’da devam ettireceklerini açıkladı.

Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yeşil Sol Parti milletvekili Ferit Şenyaşar, “846 gündür burada nöbet tuttuk. Nöbette bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. 18 Temmuz’da yapılacak yargılama sonucu ya anne eve gidecek ya da bu pankartla Ankara’ya gidecek. Bir hukuksuzluk olduğunu herkes kabul etti ama adalet sağlanmadı. Katliamın görüntüleri çıktı. Bu katliamı yapan kişinin milletvekilliği bitti ama daha ifadesi alınmadı. Bu hukukun ayıbı. 18 Temmuz’da Malatya’da olacağız. Anne eve gitmek istiyor, Ankara’ya gitmek istemiyor. 5 yılı aşkındır tek kişilik hücrede tutulan kardeşimin serbest bırakılmasını istiyoruz" diye konuştu.