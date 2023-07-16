KKTC'de aşırı sıcaklar sokağa çıkma yasağı ilan ettirdi!

KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle 17-21 Temmuz tarihleri arasında belirli saatlerde sokağa çıkmak yasaklandı.

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KKTC'de aşırı sıcaklar sokağa çıkma yasağı ilan ettirdi!

Aşırı sıcaklar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)  17-21 Temmuz tarihleri arasında belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan ettirdi.

Alınan karara göre, belirli saatlerde güneş altında çalışmak yasaklandı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan yasak kararı, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Bakanlığın, Meteoroloji Dairesinin hava sıcaklığı tahminleri baz alınarak sürekli güneş altında çalışan işçilerin sağlığının korunabilmesi amacıyla 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar 12.00 - 16.00 saatlerinde dışarıda çalışılmasını yasakladığı belirtildi.​​​​​​​

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