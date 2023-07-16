Akaryakıtta ÖTV artışı yurttaşı çileden çıkardı: KontakKapat hashtag'i sosyal medyada gündem oldu

Akaryakıtta gelen ÖTV artışıyla benzin ve motorinin fiyatı 30 lira barajını aştı. Yurttaşlar sosyal medyda #KontakKapat hastag'iyle protesto kampanyası başlattı.

Son Güncelleme:
Akaryakıtta ÖTV artışı yurttaşı çileden çıkardı: KontakKapat hashtag'i sosyal medyada gündem oldu

Ekonomik kriz ve enflasyon her geçen gün yurttaşların omuzlarında yük oluştururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla akaryakıtta ÖTV oranları artırıldı. Yurttaşlar sosyal medyada açtıkları #KontakKapat hashtag’iyle tepkilerini dile getirmeye başladı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi.

Akaryakıt zamları seçim öncesi-sonrası grafiğine böyle yansıdı: İnanılmaz yükseliş!Akaryakıt zamları seçim öncesi-sonrası grafiğine böyle yansıdı: İnanılmaz yükseliş!Ekonomi

ÖTV oranının artırılmasıyla benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

Yurttaşlar sosyal medyada başlattıkları hashtag kampanyasıyla iktidara tepkilerini dile getirmeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Akaryakıt Zam ÖTV Benzin Motorin
Son Güncelleme:
Thodex'in kurucusu Özer'e verilen ceza önce indirildi sonra ertelendi: Mahkeme, 'sosyal ilişkileri'ni gerekçe gösterdi Thodex'in kurucusu Özer'e verilen ceza önce indirildi sonra ertelendi
Esnaf ÖTV zammına tepkili: "Fiyatlar tüm ürünlere yansıyacak, alım gücü düşecek, enflasyon artacak" "Fiyatlar tüm ürünlere yansıyacak, alım gücü düşecek, enflasyon artacak"
Para düşkünü ve sinsi olan 4 burç. Para hırsları yüzünden herkesi harcayabilirler. Para düşkünü ve sinsi olan 4 burç. Para hırsları yüzünden herkesi harcayabilirler.
Cumhur İttifakı'nda zam tepkisi: "Kabul edilebilir değil zamlarla ekonomiyi düzeltmek sıradan yöneticilerinin de yapabileceği şeyler" "Kabul edilebilir değil zamlarla ekonomiyi düzeltmek sıradan yöneticilerinin de yapabileceği şeyler"
Hatay'daki orman yangınında alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor: Yurttaşlar tahliye ediliyor Hatay'da orman yangını yerleşim yerlerine ilerledi
Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış Kiraz reçeli tarifinin püf noktasıymış. Yaparken mutlaka malzemelerin arasında olmalıymış
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş' Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş'
Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı Kızılcık Şerbeti hayranlarını üzen haber! Ünlü oyuncu diziden ayrıldı
Transferin perde arkası: Şenol Güneş'in sözleri Halil Dervişoğlu'nu korkuttu, babası Erden Timur'a ulaşamayınca... Güneş'in sözleri Dervişoğlu'nu korkuttu, babası Erden Timur'a ulaşamayınca...
4 burcun 1.5 yıllık sınavı yarın bitiyor: Şimdi sıra onlarda, kadersel olaylar, büyük değişimler kapıda 4 burcun 1.5 yıllık sınavı yarın bitiyor: Şimdi sıra onlarda
Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! Ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! Ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı