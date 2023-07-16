Akaryakıtta ÖTV artışı yurttaşı çileden çıkardı: KontakKapat hashtag'i sosyal medyada gündem oldu

Ekonomik kriz ve enflasyon her geçen gün yurttaşların omuzlarında yük oluştururken, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla akaryakıtta ÖTV oranları artırıldı. Yurttaşlar sosyal medyada açtıkları #KontakKapat hashtag’iyle tepkilerini dile getirmeye başladı.

Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi.

ÖTV oranının artırılmasıyla benzin ve motorin grubunda pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde 6 lira fiyat artışı meydana geldi.

İstanbul'da benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

Yurttaşlar sosyal medyada başlattıkları hashtag kampanyasıyla iktidara tepkilerini dile getirmeye başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem