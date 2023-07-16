Hatay'daki orman yangınında alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor: Yurttaşlar tahliye ediliyor

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaştığı belirtildi.

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Hatay'daki orman yangınında alevler yerleşim yerlerine yaklaşıyor: Yurttaşlar tahliye ediliyor

Hatay Belen’de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin yangının söndürülmesi için müdahalesi devam ederken, alevlerin yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı belirtildi. 

YERLEŞİM YERLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada, "Soğukoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem

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