Esnaf ÖTV zammına tepkili: "Fiyatlar tüm ürünlere yansıyacak, alım gücü düşecek, enflasyon artacak"

TESK Başkanı Palandöken, akaryakıt fiyatlarına gelen ÖTV zammına tepki gösterdi. Esnafın marşa basamayacak duruma geleceğini söyleyen Palandöken, "Fiyatlar otomatik olarak tüm ürünlere yansıyacaktır. Bu da vatandaşımızın alım gücünü düşürerek enflasyonu artıracaktır." dedi.

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Esnaf ÖTV zammına tepkili: "Fiyatlar tüm ürünlere yansıyacak, alım gücü düşecek, enflasyon artacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi.

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ESNAF TEPKİLİ: BU ZAMMIN ALTINDAN KALKMASI ÇOK ZOR

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta yapılan ÖTV zammına tepki göstererek, "ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti. Bu ÖTV zammının altından esnafımızın kalkması çok zor. Vatandaş da bu zamların karşısında oldukça zor duruma düşer" dedi.

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“BU FİYATLAR OTOMATİK OLARAK TÜM ÜRÜNLERE YANSIYACAKTIR. BU DA VATANDAŞIMIZIN ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜREREK ENFLASYONU ARTIRACAKTIR”

"Akaryakıt fiyatlarında yapılan ÖTV artışıyla birlikte artık ticari akaryakıt şart oldu. Bu fiyatlarla esnafımız artık marşa basamaz duruma gelir. Çünkü bu fiyatlar otomatik olarak tüm ürünlere yansıyacaktır. Bu da vatandaşımızın alım gücünü düşürerek enflasyonu artıracaktır" diyen Palandöken, şunları kaydetti:

“Esnafımız artık marşa basamaz. A’dan Z’ye tüm ürünlere zam artık kaçınılmaz. Çünkü bu yıl, bu akaryakıt öncesinde, MTV’yi de vatandaşlar ikinci kez ödeyecek. Bunların altından kalkılmaz. Tarladan sofraya her ürün artık yeniden zamlı olacak."

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Kaynak: ANKA

Etiketler
Palandöken Enflasyon ÖTV Vergi Zam Recep Tayyip Erdoğan
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