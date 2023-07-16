AKP'li Külünk, Erdoğan'ın imzaladığı ÖTV zammına isyan etti: "Kirli bir operasyona benziyor"

AKP'li Metin Külünk, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammına tepki gösterdi. Külünk'ün "Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı." sözleri dikkat çekti.

Son Güncelleme:
AKP'li Külünk, Erdoğan'ın imzaladığı ÖTV zammına isyan etti: "Kirli bir operasyona benziyor"

AKP'li Metin Külünk'ten dikkat çeken bir 'zam' çıkışı geldi. Külünk, 15 Temmuz gecesi Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammına tepki gösterdi. 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıta dev zam!Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıta dev zam!Ekonomi

Twitter hesabından paylaşım yapan Külünk, "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinede hemde Sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor." diye yazdı. 

Zamları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını söyleyen vatandaşlar Külünk'ün paylaşımına tepki gösterdi. 

Külünk'e gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan Zam Akaryakıt
Son Güncelleme:
Aldığınız çilek bozuluyorsa artık dert değil. Aşçıların çileği 1 yıl boyunca saklama yöntemi... Aldığınız çilek bozuluyorsa artık dert değil. Aşçıların çileği 1 yıl boyunca saklama yöntemi...
Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı! Faydalı dedik kaşık kaşık tükettik. Pekmez tüketirken dikkat etmeniz gereken uyarı!
Davutoğlu'ndan zam tepkisi: "Yazıklar olsun" Davutoğlu'ndan zam tepkisi: "Yazıklar olsun"
Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıldönümünde Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıldönümünde Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş' Ünlü çiftlerin ayrılık sebepleri ortaya çıktı: 'Bir anda 'istemiyorum' demiş'
Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıta dev zam! Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıta dev zam!
Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı Kocası suç örgütü lideri çıkmıştı! ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı
'Mehmet Şimşek'in Saray'dan onay alamadığı anlaşılıyor': Emrah Şener'in istifası piyasaları neden bu kadar heyecanlandırdı? Emrah Şener'in istifası piyasaları neden bu kadar heyecanlandırdı?
AKP'li Külünk, Erdoğan'ın imzaladığı ÖTV zammına isyan etti: "Kirli bir operasyona benziyor" AKP'li Külünk, Erdoğan'ın imzaladığı ÖTV zammına isyan etti