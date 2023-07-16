AKP'li Külünk, Erdoğan'ın imzaladığı ÖTV zammına isyan etti: "Kirli bir operasyona benziyor"
AKP'li Metin Külünk, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammına tepki gösterdi. Külünk'ün "Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı." sözleri dikkat çekti.
AKP'li Metin Külünk'ten dikkat çeken bir 'zam' çıkışı geldi. Külünk, 15 Temmuz gecesi Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV zammına tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşım yapan Külünk, "Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesinede hemde Sala okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor. Salalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı. Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor." diye yazdı.
Zamları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını söyleyen vatandaşlar Külünk'ün paylaşımına tepki gösterdi.
Külünk'e gelen tepkilerden bazıları şöyle:
Bunlar gerçekten halkla alay ediyor. Aynı anda zamlarla halkı soyuyor zam yaptıkları için mağdur oluyorlar. Aynı anda ülkeyi yönetip zammı başkası yapmış gibi davranabiliyorlar. https://t.co/1ozUEShVhP— Timur Soykan (@timursoykan) July 16, 2023
AKP’liler de isyan etmeye başlamış..😁😁😁 https://t.co/pkZVtINQcV— Serkan Ulu (@serkanulu36) July 15, 2023
Benzine herkes uyurken ‘şok’ zam.— Oya Lale Özan Arslan (@laleozanarslan) July 16, 2023
Nasıl operasyon?
Cumhurbaşkanı ne imzaladığını bilmiyor mu? Ya da okumuyor mu? https://t.co/N2apLUgiQy
😂😂😂— serkan inci (@srkninci) July 16, 2023
Ülke, sorgusuzca verilen emirlere itaat eden Akp kadroları tarafından yönetiliyor.
Ama yapılan zamlardan Akp dışında herkes suçlu.
Yazık cidden. İnsanların aklıyla alay ediliyor. https://t.co/j8nCMEUaS5
Resmî Gazete’ye bakınca imza sahibi Erdoğan görünüyor.— Erdem Atay (@medreyata) July 16, 2023
Bakan da Erdoğan’ın atadığı İngiliz vatandaşı bir zat! https://t.co/Jg7yRZIujb
Zam Resmî Gazete'de yayımlanan "CUMHURBAŞKANI KARARI" ile yürürlüğe girdi. Sn. Erdoğan herhalde imzaladığı kararları okuyordur değil mi?— Cüneyt Akman (@cakman4) July 16, 2023
Okumadığına inanılıyorsa vahim. Değilse operasyonu çeken cumhurbaşkanının bizzat kendisi oluyor. Metin Bey ne dediğinin farkında mı acaba? https://t.co/RD44wefvBy
Doğru AKP’nin hiç suçu yok!!! Birileri sürekli operasyon yapıyor! https://t.co/d81XQKXeUB— İSMAİL KONCUK (@ikoncuk) July 16, 2023
Külünk bile ÖTV zammına şoke olmuş. Hem de 15 Temmuz da yaptılar diyor. FETÖ fitnesi:)) https://t.co/IX9xsvOcvS— Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) July 16, 2023
Müthişler ya müthiş. Zam yapıp milletin anasını ağlatıyorlar ama hala mağdurlar. Ahahahhahhaaha sinirlerim bozuldu. https://t.co/u4pMa1TjA3— Taci Kalkavan (@taci_kalkavan) July 16, 2023
Ne yazıyor?— Bora Erdin (@boraerdin) July 16, 2023
“Cumhurbaşkanı Kararı”
İmza kimin?
Eğer @mkulunk ‘ün söylediği bir operasyon varsa bunu Recep Tayyip Erdoğan yapıyor.
Sanırım Cumhurbaşkanı’nın kendi imzası olan belgeden haberi vardır.
Yoksa daha kötü. https://t.co/dk9KW6YAQ8 pic.twitter.com/A7WzV67n1B
Olumsuzluklarla ilgili kurulan tüm cümleler öznesiz, hepsinin de Erdoğan dışında bir nedeni var ve hepsi de iktidara karşı bir operasyon, komplo ya da darbe. Seçmende de bu kabul görüyor, Allah tüm siyasetçilere böyle seçmen nasip etsin… https://t.co/rTWDAk1YSJ— sedat bozkurt (@sedattbozkurtt) July 16, 2023