AKP'li Külünk, Erdoğan'ın imzaladığı ÖTV zammına isyan etti: "Kirli bir operasyona benziyor"

Olumsuzluklarla ilgili kurulan tüm cümleler öznesiz, hepsinin de Erdoğan dışında bir nedeni var ve hepsi de iktidara karşı bir operasyon, komplo ya da darbe. Seçmende de bu kabul görüyor, Allah tüm siyasetçilere böyle seçmen nasip etsin… https://t.co/rTWDAk1YSJ