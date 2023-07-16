Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıta dev zam!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, akaryakıtta ÖTV tutarına zam geldi. Akaryakıta gelen büyük zammın ardından benzin istasyonlarındaki liste fiyatları güncellendi.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi.

ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlendi. KDV ile birlikte rakamın 7 TL'yi bulması bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı 28 TL’den 34 TL’ye, motorinin litre fiyatı 26 TL’den 32 TL’ye yükseldi.

Zam sonrası ilk iş benzin istasyonlarında fiyatlar güncellendi.

Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, istasyonlardaki benzinin litre fiyatı 34.77 TL'ye çıktı.