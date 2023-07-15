Bakan Yumaklı'dan TMO'nun buğday almadığı iddialarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ürün alımına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, "TMO kendisine gelen ürünleri açıklamış olduğu fiyattan herhangi bir zaman sınırı olmadan alacak" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Yumaklı'dan TMO'nun buğday almadığı iddialarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde, darbe günü Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 2 kamyon lastik ve 4 römork saman yakarak F-16’ların geçişini engellemeye çalışan Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik’i evinde ziyaret etti.

TMO'nun buğday almadığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Memleketin her yerinde devam eden hasat şu anda yüzde 50’yi geçti. Toprak Mahsulleri Ofisi, kendisine gelen ürünleri açıklamış olduğu fiyattan herhangi bir zaman sınırı olmadan alacak. Şu anda bazı yerlerde fiyatların düşük olmasından kaynaklı diğer piyasa aktörlerinin almadığını, almaktan imtina ettiğini biliyoruz" dedi.

"YOĞUNLUK SONRASI HERHANGİ BİR SIKINTI KALMAYACAK"

Yumaklı, "Elhamdülillah çok yoğun bir hasat sonucunda alım talebi gelebilir. Bunlar için zamana ihtiyacımız olabilir. Kısmen operasyonel sıkıntılar da olabilir. Bunların tamamını gidermeye çalışıyoruz. Eğer böyle bir sorun varsa bulunduğunuz yerdeki il ilçe müdürlüklerine haber verirseniz bu problemleri arkadaşlarımız çözmek suretiyle sıkıntıları giderecekler. Belki 1-2 hafta sürebilecek yoğunluk var. İnşallah ondan sonra herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hasadın bitmek üzere olduğu ve hasadın yeni başladığı bölgelerde randevu sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle buğday alımı yapmamaktaydı.

Bu durum çiftçinin elindeki buğdayı TMO'nun açıkladığı alım fiyatını prim hariç makarnalık buğday için ton başına 9 bin lira, ekmeklik buğday için ton başına 8 bin 250 lira, arpa için ton başına 7 bin lira fiyatından daha düşük bir şekilde tüccara satmasına yol açmıştı.

Buğday üreticisi isyan etti, TMO'ya acil çağrı geldi!Buğday üreticisi isyan etti, TMO'ya acil çağrı geldi!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İbrahim Yumaklı
Son Güncelleme:
Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam geldi Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam geldi
İcra takibi olan emeklilere banka promosyonu verilmemiş! İcra takibi olan emeklilere banka promosyonu verilmemiş!
Haşladıktan sonra genelde çöpe döküyorduk. Oysa haşlanmış mısır suyu dökülmemeliymiş çünkü... Haşladıktan sonra genelde çöpe döküyorduk. Oysa haşlanmış mısır suyu dökülmemeliymiş çünkü...
Aşkını çok güçlü yaşayan ve asla ihanet etmeyen 4 burç! Onlarla keyif almamak imkansız... Aşkını çok güçlü yaşayan ve asla ihanet etmeyen 4 burç! Onlarla keyif almamak imkansız...
ÇOK OKUNANLAR
Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar! Venüs retrosu geliyor: İşte en çok etkilenecek burçlar ve yaşanacaklar!
Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı, Ocak 2024'e dikkat çekti! Uzmanı; memur maaş zammının perde arkasını 10 maddede sıraladı!
Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Gram altın düşecek mi? Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini
Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı! Ufuk Özkan'ın uyguladığı Hollywood diyeti nedir? Zararları ortaya çıktı!
Doları tahtından edecek gelişme: Ünlü iş insanı açıkladı! Doları tahtından edecek gelişme: Ünlü iş insanı açıkladı!