Bakan Yumaklı'dan TMO'nun buğday almadığı iddialarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde, darbe günü Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde 2 kamyon lastik ve 4 römork saman yakarak F-16’ların geçişini engellemeye çalışan Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik’i evinde ziyaret etti.

TMO'nun buğday almadığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Memleketin her yerinde devam eden hasat şu anda yüzde 50’yi geçti. Toprak Mahsulleri Ofisi, kendisine gelen ürünleri açıklamış olduğu fiyattan herhangi bir zaman sınırı olmadan alacak. Şu anda bazı yerlerde fiyatların düşük olmasından kaynaklı diğer piyasa aktörlerinin almadığını, almaktan imtina ettiğini biliyoruz" dedi.

"YOĞUNLUK SONRASI HERHANGİ BİR SIKINTI KALMAYACAK"

Yumaklı, "Elhamdülillah çok yoğun bir hasat sonucunda alım talebi gelebilir. Bunlar için zamana ihtiyacımız olabilir. Kısmen operasyonel sıkıntılar da olabilir. Bunların tamamını gidermeye çalışıyoruz. Eğer böyle bir sorun varsa bulunduğunuz yerdeki il ilçe müdürlüklerine haber verirseniz bu problemleri arkadaşlarımız çözmek suretiyle sıkıntıları giderecekler. Belki 1-2 hafta sürebilecek yoğunluk var. İnşallah ondan sonra herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hasadın bitmek üzere olduğu ve hasadın yeni başladığı bölgelerde randevu sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle buğday alımı yapmamaktaydı.

Bu durum çiftçinin elindeki buğdayı TMO'nun açıkladığı alım fiyatını prim hariç makarnalık buğday için ton başına 9 bin lira, ekmeklik buğday için ton başına 8 bin 250 lira, arpa için ton başına 7 bin lira fiyatından daha düşük bir şekilde tüccara satmasına yol açmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem