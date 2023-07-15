Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam geldi

15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla benzine 1 lira 35 kuruş zam gel geldi.

Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıta beklenen zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 15 Temmuz Cumartesi günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 1 lira 35 kuruş zam geldi.

İSTANBUL'DA 28 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Pompaya yansıyan fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 5 kuruş, Ankara'da 28 lira 53 kuruş ve İzmir'de ise 28 lira 63 kuruştan satılıyor.

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