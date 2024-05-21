Ünlü rapçi canlı yayında kendini başından vurdu!

17 yaşındaki Amerikalı ünlü rapçi Huncho, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini başından vurdu.

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Ünlü rapçi canlı yayında kendini başından vurdu!

Sosyal medya platformu Tiktok'ta canlı yayın yaparken elindeki silahla yanlışlıkla kendisini başından vuran ünlü rapçi Rylo Huncho hayatını kaybetti.

Canlı yayında kullandığı silahı kazara ateş almasıyla yaşanan üzücü olay, ailesini ve yakın arkadaşlarını adeta yıktı.

Hayranlarını derinden üzen Rylo Huncho enerjik performanslarıyla tanınıyordu ve önünde gelecek vaat eden bir müzik kariyeri vardı.

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