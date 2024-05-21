Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun güneyindeki Ogasawara Adaları açıklarında, yerel saatle 09.39'da 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Son Güncelleme:
Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, merkez üssü Ogasawara Adaları açıkları olan 6 büyüklüğündeki deprem yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Bölgede "Bonin Adaları" diye bilinen Ogasawara Adaları, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 kilometre güneyinde, Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Japonya Deprem
Son Güncelleme:
Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı Yumurtadan daha çok protein barındırıyor! Diyetisyenler asla anlatmamıştı
ABD'li Senatör Sanders'tan UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararına destek ABD'li Senatör Sanders'tan UCM'nin Netanyahu ve Gallant kararına destek
NOW TV'den bir kötü haber daha! Kızıl Goncalar hayranlarını üzen karar NOW TV'den bir kötü haber daha! Kızıl Goncalar hayranlarını üzen karar
İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihi belli oldu Cumhurbaşkanlığı Seçimi tarihi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor! Sis, pus, kuvvetli yağış ve toz taşınımı geliyor!
Kulis: Cumhurbaşkanı Danışmanı oturtulduğu yeri beğenmedi, valiyi fırçaladı Cumhurbaşkanı Danışmanı oturtulduğu yeri beğenmedi, valiyi fırçaladı
YRP'li Belediye, "örf ve adetlere uygun kullanılmıyor" diyerek mesire alanındaki çardakları kaldırdı YRP'li Belediye, mesire alanındaki çardakları kaldırdı
Ünlü rapçi canlı yayında kendini başından vurdu! Ünlü rapçi canlı yayında kendini başından vurdu!
Bursa'da bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı: 20 gün önce baba olmuş Bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı: 20 gün önce baba olmuş