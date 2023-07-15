Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıldönümünde Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin yıldönümünde İstanbul Üsküdar'daki Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Aziz milletim, sevgili İstanbullular, siyasi partilerin saygı değer genel başkanları, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularım hürmetle selamlıyorum. Sizlerin aracılığıyla tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye sevgilerimi ve selamlarımı iletiyorum. 15 Temmuz'un 7. yıl dönümünde 85 milyon olarak yine tek yürek, tek bileğiz. Şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde okudukları dualarla şehitlerimizin aziz ruhlarını şad eden herkese teşekkür ediyorum. Rabbim şehitlerimizi cennetiyle müşerref kılsın.

"O TARİHİ GECEDE KİMİN NEREDE DURDUĞUNU NOT ETTİK"

Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime, ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anından itibaren sokağa çıkan darbecilere geçit vermeyen herkese şahsım ailem ve milletim adına sonsuz teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında bir gerçeği tekrar ifade etmek istiyorum. Biz şehitlerin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakların üstünde olandan daha fazlası toprağın altında yatıyor. Onların canlarına kastedenleri unutmamak bizim görevimizdir. O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainlere arka çıkan mihrakları destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken, hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları. Daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmuyoruz.

Bu, çoluk çocuğunun rızkını, tarlasını bir yıllık hasadını, kamyonunun traktörünün lastiğini yakıp darbecileri durdurmaya çalışanların direnişidir.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI

15 Temmuz akşamı Atatürk Havalimanı’nda saat 23.15’te havalimanına gelen Bay Bay Kemal’in tankların arasından nasıl arasından nasıl gittiğini biliyorsunuz değil mi? FETÖ’cüler onu alıp Bakırköy Belediyesi’ne götürdüler, ‘Erdoğan’ın geleceğini bilsem beklerdim’ dedi. Ben de senin bekleyeceğini bilseydim uçağı daha erken indirirdim."