Muhalefet, MTV vergisi oylamasında sınıfta kaldı: Çok sayıda milletvekili katılmadı

TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin "memura zam müjdesi" olarak duyurduğu "torba kanun" teklifinde, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bu yıl ikinci kez alınmasını düzenleyen madde AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

MUHALEFET SINIFTA KALDI

13 Temmuz Perşembe gecesi Meclis'ten geçen düzenlemenin görüşmelerine 200 vekil katılmazken, 120 vekil ise ret oyu verdi.

Verileri sosyal medya hesabından paylaşan Enerji ve İklim Uzmanı Önder Algedik, CHP'li 40 vekil görüşmelere katılmadı, 1 vekilse düzenlemeyi kabul etti.

Seçimlerde halkın yüzde 88'den fazlasının sandığa gittiğini hatırlatan Algedik, söz konusu düzenlemenin görüşmelerine katılmayan vekillerin oranını da paylaştı.

İşte o tablo: