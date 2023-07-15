Barış Atay'dan 'Türkiye'yi terk etti' iddialarına yanıt!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) eski Hatay Milletvekili ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde TİP Antalya 2’inci sıra milletvekili adayı olan Barış Atay hakkında 'Türkiye'yi terk etti' iddiaları gündeme geldi.

Meclis'e girememesi üzerine Türkiye'yi terk ettiği ve doğduğu yer olan Almanya'da tiyatro yapacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt veren Atay, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Atay, şu ifadeleri kullandı:

"Peki Barış Atay’ın bundan haberi var mı?"

Peki Barış Atay’ın bundan haberi var mı? https://t.co/rZ0jT93B66 — Barış Atay (@barisatay) July 15, 2023

HATAY İLK SIRADAN VAZGEÇMİŞTİ

Öte yandan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’ın Gezi tutuklusu Can Atalay’ın seçilebilmesi için Hatay ilk sıradan vazgeçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem