CHP İsveç'in NATO üyeliğine ne diyecek? CHP'li vekil açıkladı

Emekli Büyükelçi, CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan, "İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili iktidar politikası hakkında CHP’nin görüşleri" diyerek sosyal medya hesabında biz dizi paylaşım yaptı.

Tan "Gerekçeler ne kadar haklı olursa olsun, dost ve müttefik Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik süreçleri yanlış yönetilmiştir. NATO’nun kendine has mekanizmaları kullanılarak hak aramamız gerekirken, şantajı çağrıştıran, son derece çirkin politikalarla, iktidar tarafından ülkemiz, başta dost ve müttefiklerimiz olmak üzere, uluslararası muhataplarımız nezdinde rencide edilmiştir" dedi.

"TÜRKİYE İTİBAR KAYBINA UĞRAMIŞTIR"

CHP'li Tan, Twitter hesabından sürece yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"İktidarın, Vilnius’ta bu hafta sona eren NATO zirvesinde, İsveç’in üyeliğine sonunda yeşil ışık yaktığına dair üst düzeyli açıklamalar, Türkiye’nin çıkarlarının ve özellikle güvenliğinin nihayet doğru şekilde gözetilebileceği yolunda ilgili çevrelerde ihtiyatlı bir iyimserlik yaratmıştır."

"EVET DİYECEĞİZ"

Tan, CHP'nin Meclis oylamasında İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet diyeceğini de "Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin meşru taleplerinin İsveç ile diyalog yoluyla çözülmesinin, Türkiye’nin uzun vadeli çıkarları için daha yararlı olacağına inanmaktadır. O yüzden, CHP, Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay verdiği gibi, İsveç’in üyeliğine de TBMM’de destek verecektir" ifadeleri ile açıkladı.