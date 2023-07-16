Davutoğlu'ndan zam tepkisi: "Yazıklar olsun"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, akaryakıta büyük zam geldi.

ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG'de 4 lira artış olarak belirlendi. KDV ile birlikte rakamın 7 TL'yi bulması bekleniyor.

Benzinin litre fiyatı 28 TL’den 34 TL’ye, motorinin litre fiyatı 26 TL’den 32 TL’ye yükseldi.

ÖTV zammına ilişkin sosyal medyada tepkiler yükselirken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da iktidarı eleştirdi.

Davutoğlu, "Bu asil milletin kahramanlık destanı yazdığı günün gecesinde salalar okunurken iktidarın milletimize reva gördüğü bu zam kabul edilemez, yazıklar olsun!" dedi.