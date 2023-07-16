Akaryakıt zamları seçim öncesi-sonrası grafiğine böyle yansıdı: İnanılmaz yükseliş!

Seçimlerin geride kalmasının ardından birçok ürün ve hizmete zam geldi. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, akaryakıta gelen zamların seçim öncesi ve sonrası grafiğini paylaştı.

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Akaryakıt zamları seçim öncesi-sonrası grafiğine böyle yansıdı: İnanılmaz yükseliş!

Seçimlerin geride kalmasının ardından Türkiye, vergilerden akaryakıta birçok kalemde zam furyasıyla karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan kararla benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV de 7,05 TL’ye yükseltildi.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses, akaryakıttaki fiyat değişimini sosyal medya hesabından paylaştığı grafik ile gözler önüne serdi.

BİR GECEDE 30 LİRA SINIRINI AŞTI

14-28 Mayıs seçimlerinin ortası olarak sayılabilecek olan bir tarihte, 18 Mayıs 2023’te benzinin litre fiyatı 20,19 TL iken, dizelin litresi ise 18,98 liradan satılıyordu.

Dün gece yapılan zamlarla benzinin litre fiyatı bir gecede 34,84’e fırlarken, dizel ise 33,13 lira oldu.

Akaryakıt zamları yurttaşların büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada ‘kontakkapat’ hashtag’i gündem oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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