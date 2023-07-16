Prof. Dr. Özgür Demirtaş: “Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile rekor olacak.

Seçimlerden sonra yeni ekonomi yönetiminin göreve başlamasıyla, hayatın hemen her alanında zamlar devreye sokuldu. Temel tüketim maddelerinde yapılan KDV artışından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, akaryakıt ve doğal gazdaki ÖTV tutarları da ortalama 5 TL artırıldı.

Vergi artışları, akaryakıt ve ürün fiyatlarına yansıdı. Enflasyonun da Temmuz ayında yükseleceği bekleniyor.

DEMİRTAŞ: ENFLASYON TÜİK TARAFINDAN AÇIKLANSA BİLE REKOR OLACAK

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, vergi artışlarının ardından yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

“Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklansa bile REKOR olacak.

Enflasyon acısı herkesi yakacak.

Milyon kez uyardım. YILLARCA uyardım. Bunların olacağını söyledim.

Ama dinleyen olmadı…”

Temmuz ayı enflasyonu TUIK tarafından açıklansa bile REKOR olacak.



Enflasyon acısı herkesi yakacak.



Milyon kez uyardım. YILLARCA uyardım. Bunların olacağını söyledim.



Ama dinleyen olmadı… — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 16, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem