'Daha fazla moralinizi bozmak istemezdim': Doğalgaza da ÖTV zammı

Gaz, yağ ve akaryakıt ürünlerinde özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarını artıran Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, konutlarda kullanılan doğalgaza da ÖTV’nin geldiğini açıkladı.

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'Daha fazla moralinizi bozmak istemezdim': Doğalgaza da ÖTV zammı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla birlikte gaz, yağ ve akaryakıtta özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları arttı. Buna göre ÖTV tutarları, benzinde ve motorinde 5 lira, LPG’de 4 lira artış olarak belirlendi.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl de konuya ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunurken konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV zammı yaşandığını kaydetti:

"Değerli arkadaşlar daha fazla moralinizi bozmak istemem ama konutlarda kullanılan doğalgazda da ÖTV üç katına çıkarılmıştır. Sm3'te 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL'ye yükseltilmiştir. Ayrıca geçtiğimiz günlerde doğalgazdaki KDV oranı da yüzde 20 olmuştu."

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