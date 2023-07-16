Yılmaz Büyükerşen'den ÖTV çağrısı: "Hiçbir belediye bu maliyetlere direnemez; yerel yönetimleri muaf tutun"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, akaryakıta gelen dev ÖTV zammı sonrası "yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV’den muaf tutulsun" çağrısı yaptı. Büyükerşen, artacak maliyetler karşısında hiçbir belediyenin direnemeyeceğini kaydetti.

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Yılmaz Büyükerşen'den ÖTV çağrısı: "Hiçbir belediye bu maliyetlere direnemez; yerel yönetimleri muaf tutun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte akaryakıttaki ÖTV oranı ortalama 5 TL arttırıldı. 

Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıta dev zam!Resmi Gazete'de yayımlandı: Akaryakıta dev zam!Ekonomi

CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, akaryakıta gelen yüksek ÖTV zammıyla ilgili çağrı yaptı. Büyükerşen, ÖTV artışıyla birlikte toplu taşımada maliyetlerin büyük oradan artacağını belirtti ve hiçbir belediyenin bu maliyetler karşısında direnemeyeceğini kaydetti.

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“YEREL YÖNETİMLER TOPLU TAŞIMADA ÖTV’DEN MUAF TUTULMALIDIR”

Yüksek oranlı zam sonrası hiçbir belediyenin ulaşım fiyatlarının artmasını engelleyemeyeceğine işaret eden Büyükerşen, yerel yönetimlerin toplu taşımada ÖTV'den muaf tutulması çağrısında bulundu. 

Büyükerşen'in sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeleri şöyle:

"Resmi Gazete yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinin ÖTV'si litre başına 5 TL arttı.

Döviz kurlarındaki yükseliş başta olmak üzere akaryakıta gelen bu zam ve personel maliyetlerindeki artışlar sonucu toplu taşımada maliyetlerimiz inanılmaz derecede yükselmiş durumda.

Bu işin A partisi, B partisi yok. Hiçbir belediye bu maliyetler karşısında direnemez. Aracı olmayan orta gelirli ve dar gelirli yurttaşlarımız ile aracı olup da bundan sonra binerken 2 kez düşünecek vatandaşlarımız göz önünde bulundurularak yerel yönetimler toplu taşımada ÖTV’den muaf tutulmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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