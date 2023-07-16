CHP'den akaryakıtta ÖTV zammına tepki: "Yazıklar olsun!"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, akaryakıtta ÖTV tutarına zam geldi. Akaryakıta gelen büyük zammın ardından benzin istasyonlarındaki liste fiyatları güncellendi.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi.

Karara tepki gösteren CHP'li Özgür Özel, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Biraz önce yayınlanan Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararıyla akaryakıt ürünlerinin ÖTV'si litre başına 5 TL arttı. Bu anlayışla orta gelirli ve dar gelirli vergi yükünün altında ezildikçe eziliyor. Yazıklar Olsun!!!"