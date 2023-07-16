Kulis: Yeni anayasa için yeni tarih verildi, 'acele yok'

AKP'li bir siyasetçi yeni anayasa için "Bu konunun şimdi değil son 3 yılda gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Yerel seçim atlatılır, 2025 ile birlikte bu konu gündeme alınır. Bir sonraki genel seçime bir tür referandum atmosferi ile gitmek iyi olabilir" dedi.

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Kulis: Yeni anayasa için yeni tarih verildi, 'acele yok'

14 Mayıs 2023'te düzenlenen seçimlerle birlikte şekillenen 28. Yasama Dönemi Meclisi, kısa bir çalışma sürecinin ardından 2.5 ay sürecek yaz tatiline başladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre 1 Ekim’de açılacak Meclis’in önünde hangi kanun teklifleri olacak bilinmiyor ancak AKP bir önceki dönemden kalan başörtüsüne anayasal güvence ve LGBTİ+ karşıtlığı doğrultusunda aile birliğinin yeniden tanımlanmasını içeren iki maddelik anayasa değişikliği teklifini gündeme getirebilir.

Kurmaylar 2 maddelik teklifin yerel seçimlerden önce Meclis gündemine taşınabileceğini ancak bununla ilgili son kararın yeni dönem politikalarının ele alınacağı yaz toplantılarında verileceğini söylüyor. Seçim öncesi “yeni, sivil anayasa değişikliği” vadeden AKP bunun gerçekleşmesi içinse 5 yıllık 28. Yasama Dönemi’nin ikinci yarısını işaret ediyor.

'BİR SONRAKİ SEÇİME BİR TÜR REFERANDUM ATMOSFERİYLE GİTMEK İYİ OLABİLİR'

AKP'li bir siyasetçi yeni anayasa için, “Bu konunun şimdi değil son 3 yılda gündeme gelebileceğini düşünüyorum. Yerel seçim atlatılır, 2025 ile birlikte bu konu gündeme alınır. Bir sonraki genel seçime bir tür referandum atmosferi ile gitmek iyi olabilir” diyor. 

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Yeni anayasa tartışmaları AKP
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