Akaryakıt zamları avukatı şair yaptı: "Allah belamızı verdikçe veriyor, kurtulabilirsen kurtul Ali Cabbar"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre, akaryakıtta ÖTV tutarına zam geldi. Akaryakıta gelen büyük zammın ardından benzin istasyonlarındaki liste fiyatları güncellendi.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi.

"Avukat Ergün Kazanır" ismiyle sosyal medya fenomeni olan isim, son zamların ardından bir şiir kaleme aldı. Kazanır'ın şiiri çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o şiir:

Bir depo benzin 1800 lira,

10 bin₺ olmuş en ucuz kira,

Dikiş tutmaz artık bu yara,

Geçinebilirsen geçin Ali Cabbar.

Memurun zamına azcık koydular,

Emekliyi desen, fena oydular,

Davulun sesini uzaktan duydular,

Yaşayabilirsen yaşa Ali Cabbar.

ÖTV KDV coşup duruyor,

Bir kesim zamlara “oh olsun” diyor,

Allah belamızı verdikçe veriyor,

Kurtulabilirsen kurtul Ali Cabbar.

Bizim Millet Cabbardır iyi direnir,

Ekmek olmasa pasta da yenir,

Bundan sonrasına bilmem ne denir,

Zevk alabilirsen zevk al Ali Cabbar.

Ergün çekinmez söyler sözü,

örebildiğinden korkmaz gözü,

Anlamayana getirin divan sazı,

Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar.