Kan donduran ölüm! Üzerinden çim biçme makinesi geçti, hayatını kaybetti

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde parkta uyuyan bir kadın kan donduran bir şekilde hayatını kaybetti. Evsiz olduğu öne sürülen kadın, parkta uyuduğu sırada üzerinden çim biçme makinesi geçmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

27 yaşındaki Christine Chavez, 8 Temmuz günü öğlen saatlerinde Kaliforniya’daki Modesto şehrinde yer alan Beard Brook Park’ın uzun çimenlerinde yatarken, biçme makinesine sahip bir John Deere traktörü kullanan çalışan çimleri biçmeye başladı.

Modesto polisi, kimliği belirsiz çalışanın, “çimenlerde içinden geçtiği bir beden fark edinceye kadar” uyuyan kadını görmediğini söyledi.

Çalışan hemen 911’i aradı, ancak Chavez’in olay yerinde öldüğü bildirildi.

'3-4 YILDIR EVSİZDİ'

Genç kadının cesedinin olaydan sonra dikkatsizce taşındığı ve bazı ceset parçalarının olay yerinde bırakıldığı iddia edildi. Kurbanın kız kardeşi Rosalinda, Fox 40’a yaptığı açıklamada “Onun büyük parçalarını her yerde bıraktılar, çimlere saçılmış halde bıraktılar” dedi.

Chavez’in babası Christopher, ölümünden sonraki günlerde kızının kemiklerinin, kafatasının ve dişlerinin parçalarını cebe atabildiğini söyledi. Aile üyeleri, “saygısız ve başarısız bir temizlik” olarak adlandırdıkları şeyin kederlerini artırdığını söylediler.

Aile, kalıntıları dikkatsizce taşınmasının, kadının şehrin binlerce evsiz sakininden biri olması nedeniyle olabileceğine inanıyor.

Modesto Bee’ye göre, 9 yaşında bir kızı olan Chavez, son üç veya dört yıldır evsizdi ve trajik ölümünden bir gün önce yakındaki E&J Gallo Şaraphanesi tarafından resmi olarak satın alınan parkta sık sık uyuyordu.