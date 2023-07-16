İran'da başörtüsü devriyesi: Polisler uyaracak

İran Polis Teşkilatı Sözcüsü Seyid Muntazer Mehdi, başörtüsü takmayanlara yönelik yeni uygulamaların yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Mehdi, "Başörtüsü kuralını ısrarla ihlal edenlere karşı ülke genelinde arabalı ve yaya devriyeler kurulacak. Polis tarafından bu kişiler uyarılacak. Uyarıların dikkate alınmaması durumunda söz konusu kişiler adli makamlara sevk edilecek" dedi.

İran'da geçen yıl eylül ayında, 22 yaşındaki Mahsa Jîna Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına almasının ardından hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde gösteriler başlamıştı.

Protestolar sırasında 1979'dan bu yana uygulanan başörtü yasasının esnetilmesi talepleri yeniden gündeme gelmişti.