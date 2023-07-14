Para arayışı sürüyor: Türkiye’deki özelleştirmeler bitti sıra Kıbrıs’a geldi

GERÇEK GÜNDEM -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden sonra oluşturduğu yeni ekonomi yönetimi, kaynak arayışı için hemen her yolu deniyorlar. AKP yönetiminin kaynak arayışında sıklıkla kullandığı yöntem ise; Türkiye’nin kritik şirketleri ve limanlarını satmak oldu.

İzmir’de TCDD’nin işlettiği Alsancak Limanı’nın satışı için Körfez ülkeleriyle görüşmelerin yapıldığı açıklanmıştı. Satış listesinde sadece Alsancak Limanı’nın olmadığı ortaya çıktı.

SIRA KIBRIS’A GELDİ…

Kıbrıs’ın yerel yayın organlarından Yeni Düzen’de yer alan habere göre; Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi gerektiğini, bu konuda çalışma “başlattıklarını” söyledi.

BRT’de katıldığı programda konuşan Feyzioğlu, “Bizim, yap-işlet-devret yöntemiyle Gazimağusa Limanı’nı özelleştirmemiz gerekiyor. Bu konuda çalışma başlattık. Bu iş için önemli bir müşavirlik hizmeti almamız gerek” dedi.

Feyzioğlu, “Bir yol haritası çıkarmamız gerek. Çünkü bu şekilde bu iş yürümez. Bilen bilir. Liman iyi durumda değil. Yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

FEYZİOĞLU’NUN SİYASİ MANEVRALARI

Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yakın siyasi tarihin önemli figürlerinden birisi. CHP Genel Başkanlığına da bir dönem aday olan Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı olduğu dönemde, Erdoğan’la yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti.

Feyzioğlu’nun AKP’ye karşı muhalefeti zamanla değişti ve AKP’ye yakın isimlerden biri haline geldi. Bu dönüşümün ödülünü de Barolar Birliği seçimini kaybetmesinin ardından Lefkoşa Büyükelçisi yapılarak aldı.

Metin Feyzioğlu, “muhalefette” olduğu dönemde, özelleştirmelere karşı açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem