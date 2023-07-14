Altın fiyatlarında son durum: Gram altın rekor seviyeye yakın!

ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Yaşanan gelişmeler sonrası Fed'in "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentiler artmaya başladı.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Söz konusu gelişmeler sonrası altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel hareket eden altının gram fiyatı, bin 648 TL'den işlem görüyor.

Dün gram altın, bin 652 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 710 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 930 liradan satılıyor.

ONS ALTIN DALGALI SEYREDİYOR

Dün yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı günü yüzde 0,2 artışla 1.960 dolardan tamamladı.

Ons altın fiyatı şu sıralarda yüzde 0,2 azalışla 1.957 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem