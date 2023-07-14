Ekonomi gündemini değiştirecek iddia: TCMB Başkan Yardımcısı ve PPK üyesi Emrah Şener istifa etti

TCMB Başkan Yardımcısı ve PPK üyesi Emrah Şener'in istifa ettiği iddia edildi. Şener, Merkez Bankası’nı fiilen yöneten iki kişiden biri olarak görülüyordu.

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Ekonomi gündemini değiştirecek iddia: TCMB Başkan Yardımcısı ve PPK üyesi Emrah Şener istifa etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’i Hazine ve Maliye Bakanı yapması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) başına Hafize Gaye Erkan’ın gelmesiyle birlikte ekonomi cephesinde değişimler başladı.

TCMB'nin önemli görevlerinden birinde bulunan ve uzun süredir kulislerde ismi çok tartışmalı olan başkan yardımcılarından Dr. Emrah Şener'in istifa ettiği iddiası ise gündemi sarstı.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu sosyal medyadan Emrah Şener'in istifasını duyurdu. Babuşçu paylaşımında, "TCMB Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Emrah Şener istifa etti" ifadelerini kullandı. Öte yandan Emrah Şener'in özel bir üniversitede dekan olarak göreve başlayacağı da iddialar arasında. 

Ekonomi gündemini değiştirecek iddia: TCMB Başkan Yardımcısı ve PPK üyesi Emrah Şener istifa etti - Resim : 1

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