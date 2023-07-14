Dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Türkiye ekonomisine ilişkin enflasyon ile mücadelenin öncelik haline getirilmesi sonrası vergi artışı ve sıkılaştırma ihtiyacının artıp artmayacağı ilişkin belirsizlikler piyasalar tarafından yakından izlenmeye başladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının üç temel bileşeninin, mali disiplinin yeniden tesisi, enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve yapısal reformlar olduğunu belirtmişti.

DOLAR/TL'DE REKOR

Ekonomiye ilişkin belirsizlikler artarken yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde, 26,2000'den işlem görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 26,0392'den tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ DENGELENDİ

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentilerle dün düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyan dolar endeksi günü yüzde 0,7 azalışla 99,8 seviyesinden tamamlayarak 13 Nisan 2022'den bu yana ilk kez 100 seviyesinin altında kapanış yaptı.

Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 99,9'da dengelendi.

EURO/DOLAR PARİTESİ ZİRVEDE

Euro/dolar paritesi ise bugün 1,1250 ile 28 Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altına gerileyerek 1,1210'da seyrediyor.

DOLAR KURU VE ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ

Öte yandan bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon artış beklentisi yüzde 43,82, 12 ay sonrası ise yüzde 33,21 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi ise, bir önceki anket döneminde 26,18 TL iken, bu anket döneminde 28,46 TL oldu. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise, bir önceki anket döneminde 28,99 TL iken, bu anket döneminde 31,42 TL olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem