Bakan Uraloğlu açıkladı: İktidar Alsancak Limanı'nı Körfez ülkelerine pazarlıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Alsancak Limanı'nın satışı üçün Körfez ülkeleriyle görüşüldüğünü açıkladı.

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Bakan Uraloğlu açıkladı: İktidar Alsancak Limanı'nı Körfez ülkelerine pazarlıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Körfez ülkeleriyle yatırım için görüşmelerin yapıldığını belirterek, Varlık Fonu’na ait olan Alsancak Limanı’nın Körfez ülkelerine satılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen İzmir Alsancak Limanı için Körfez ülkeleriyle görüşüldüğünü açıkladı.

Bloomberg’e açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Türkiye’nin ve söz konusu ülkelerin bakan yardımcıları düzeyinde görüştüğünü söyledi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İzmir Abdülkadir Uraloğlu
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