Hakaretler yağdırmıştı... Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı, Tanrıkulu'nu hedef aldığı tweetleri sildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı olan eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nu hedef aldığı tweetini sildi.

Zafer Partisi’nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi’nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na hakkında 2020 yılında sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Ulukuş, “Sezgin Tanrıkulu’na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim” ifadelerinini kullanarak ilgili tweeti sildiğini duyurdu.

Sezgin Tanrıkulu’na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim. — Gökşen Anıl Ulukuş (@goksenulukus) July 4, 2023

Ulukuş ilgili tweet'inde Tanrıkulu'na Irak Kürdistan Bölge Yönetimi bayrağıyla ilgili sözleri üzerine "şerefsiz", "namussuz", "terör destekçisi" gibi hakaretler etmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem