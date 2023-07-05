Hakaretler yağdırmıştı... Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı, Tanrıkulu'nu hedef aldığı tweetleri sildi

CHP liderinin yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş, CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında yaptığı hakaret içerikli paylaşımı sildi.

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Hakaretler yağdırmıştı... Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı, Tanrıkulu'nu hedef aldığı tweetleri sildi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yeni danışmanı olan eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş, CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nu hedef aldığı tweetini sildi.

Zafer Partisi’nin gençlik yapılanması Ayyıldız Hareketi’nin eski kurucu Genel Başkanı Gökşen Anıl Ulukuş, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na hakkında 2020 yılında sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımı sildi.

Ulukuş, “Sezgin Tanrıkulu’na o konu başta olmak üzere pek çok konuda katılmıyorum. Ancak yazdığım ifadelerin dilinin doğru olmadığına karar verdim. Sezgin Tanrıkulu ile ilgili olan tweeti sildim” ifadelerinini kullanarak ilgili tweeti sildiğini duyurdu.

 Ulukuş ilgili tweet'inde Tanrıkulu'na Irak Kürdistan Bölge Yönetimi bayrağıyla ilgili sözleri üzerine "şerefsiz", "namussuz", "terör destekçisi" gibi hakaretler etmişti.

Hakaretler yağdırmıştı... Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı, Tanrıkulu'nu hedef aldığı tweetleri sildi - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
CHP Kemal Kılıçdaroğlu Danışman Diyarbakır
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