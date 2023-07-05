Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan Jens Stoltenberg için tebrik mesajı yayımladı.

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Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan Jens Stoltenberg'i tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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NATO Recep Tayyip Erdoğan
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